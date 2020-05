/ / Guarantã do Norte registra novos casos de coronavírus

O município de Guarantã do Norte (250 quilômetros de Sinop) registrou dois novos casos do novo coronavírus. As confirmações foram nas últimas 24 horas, conforme divulgado, esta noite, pela prefeitura do município.

Agora, a cidade tem 7 casos confirmados da doença. No total, o número de casos suspeitos passou de 24 para 19, nas últimas 24 horas. A prefeitura ainda informou que aumentaram o número de casos descartados, de 41 para 51.

Até agora, uma pessoa morreu em Guarantã vítima de covid-19. O paciente era residente de Andradina (SP).

