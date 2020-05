/ / Guarantã do Norte receberá R$ 2.109.902,06 de 'auxílio emergencial' do governo federal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a ajuda federal de R$ 60 bilhões para estados e municípios enfentarem à pandemia do novo coronavírus. O governo de Mato Grosso receberá R$ 1,346 bilhão, sendo R$ 93 milhões para aplicação em saúde e os municípios mato-grossenses ficarão com R$ 961,281 milhões. O pagamento da ajuda será feita em 4 parcelas. Em contrapartida, os servidores públicos não poderão receber reajustes até o final de 2021. Também não poderá adequar salário e criar cargos neste período.





Ainda não há garantia de quando o pagamento será feito. Na semana passada, os governadores conversaram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM), e Davi Acolumbre (DEM), respectivamente, e pediram o pagamento ainda neste mês.





O pagamento será feito para diminuir a perda de receita provocada pela desaceleração da economia. Estados e municípios também ficam desobrigados a fazer o pagamento de dívidas com a União. Porém, terão que pagar para instituições financeiras privadas ou internacionais.





Cuiabá será o município com a maior fatia em Mato Grosso e ficará com R$ 168,987 milhões à disposição do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), separando um percentual para saúde e usando o restante em livre aplicação. A cidade receberá o maior volume de recursos porque conta com a maior população do Estado. Várzea Grande vai levar o segundo maior volume e receberá R$ 78,616 milhões, seguida de Rondonópolis com R$ 64,138 milhões.





Sinop será a 4° cidade mais beneficiada em Mato Grosso com R$ 39,449 milhões, seguida de Cáceres que receberá R$ 26,036 milhões. Sorriso vem em 6°com R$ 24,915 milhões. A 7ª posição é ocupada por Lucas do Rio Verde que receberá R$ 18,079 milhões. Barra do Garças que terá R$ 16,831 milhões e Alta Floresta com R$ 14,285 milhões.

O Município de Guarantã do Norte, ira receber, R$ 2.109.902,06 de 'auxílio emergencial' do governo federal

Por Thiago Andrade

Veja quanto vai receber os 141 municípios de Mato Grosso para livre aplicação





