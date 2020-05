/ / Guarantã do Norte confirma mais 5 casos de coronavírus; 11 casos no total

A secretaria Municipal de Saúde de Guarantã do Norte/MT, confirmou no final da tarde de quarta-feira (27/05), mais 5 casos de coronavírus no município. Ao total a cidade passa a ter 11 casos confirmados.



Segundo o boletim divulgado nesta noite, Guarantã do Norte tem 81 casos notificados, 60 casos descartados e 10 pessoas estão com suspeitas de estarem com vírus e aguardam o resultado do laboratório Lacen-MT.

Por/ O Território