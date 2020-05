/ / Governo viabiliza R$ 340 milhões para empreendimentos habitacionais em municípios Peixoto de Azevedo foi contemplada

Solenidade de assinatura ocorrerá nesta quinta-feira (28.05), as 14h30, no Palácio Paiaguás

Lorena Bruschi | Secom-MT

Com o objetivo de diminuir o déficit habitacional de Mato Grosso, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o presidente do MT Participações e Projetos S/A, Wener Santos, assinam nesta quinta-feira (28.05), às 14h30, no Palácio Paiaguás, uma cooperação técnica que visa prestar apoio técnico para que 25 municípios possam implantar empreendimentos de habitações populares.

O valor total estimado do empreendimento que construirá 3 mil casas é de R$ 340 milhões. O programa habitacional tem a previsão de impactar na economia de Mato Grosso com a geração de aproximadamente 8,5 mil empregos diretos e indiretos nas cidades contempladas, conforme estudo realizado pelo MT PAR.

Para viabilizar a construção dos empreendimentos, foi realizada uma ação conjunta entre o Governo do Estado, por intermédio do MT PAR, do Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal que ofereceu subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida, e também pelos municípios, que subsidiaram os terrenos. As ações possibilitaram a redução do custo da unidade habitacional para tornar o aceso à moradia mais acessível.

Os municípios contemplados com a parceria são: Alta Floresta, Barra do Bugres, Campinápolis, Conquista D’Oeste, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itiquira, Jauru, Juína, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Novo São Joaquim, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sapezal, Tabaporã, Tapurah, União do Sul, Vera e Vila Rica