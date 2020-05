/ / Governo entrega 18 licenças ambientais para o setor de etanol e energia

Lucas Rodrigues

Secom-MT

A | A

O Governo do Estado realizou a entrega de 18 licenças ambientais para 13 empresas do setor de etanol e energia, que farão investimentos em Mato Grosso.

A entrega das licenças, emitidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), ocorreu na manhã desta quarta-feira (06.05), no Palácio Paiaguás.

Foram entregues 9 licenças prévias, 7 licenças de instalação e 2 licenças de operação. As licenças são um dos passos necessários para que as empresas possam empreender.

As autorizações abrangem investimentos em nove municípios mato-grossenses: Vera, Várzea Grande, Nova Mutum, Sorriso, Querência, Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, Nova Olímpia e Lucas do Rio Verde.

“O Governo está fazendo um esforço muito grande para licenciar todas as atividades que fizeram requisições à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Essa é uma visão estratégica para gerar empregos em Mato Grosso, para fazer esses setores investirem, movimentando a economia do Estado. É uma ação para que comecemos a construir a saída dessa crise econômica que está ocorrendo no Brasil e evitar que tenha consequências maiores para Mato Grosso”, afirmou o governador Mauro Mendes.

“Não podemos fazer dos empecilhos uma desculpa para deixar de realizar o que é necessário. Ganha o Estado, ganha o servidor, o cidadão. O Estado cresce, as empresas crescem, contratam mais, o Estado arrecada mais, investe mais no cidadão, na infraestrutura. A infraestrutura melhora e atrai novos investimentos, que gera novos empregos, e isso cria um ciclo virtuoso de crescimento. E é isso que queremos“, completou.

De acordo com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, essas entregas representam o cumprimento de uma meta estabelecida pelo governador. A gestora também destacou os resultados obtidos pela Sema durante este período de pandemia do coronavírus.

“Ampliamos a nossa produtividade e atendemos a todos os setores. Foram mais de 6.700 processos analisados, em um total de mais de mil licenças e atos autorizativos emitidos pela secretaria, nesses pouco mais de 40 dias. Estamos colaborando para que o Estado continue produzindo. A secretaria funcionou a pleno vapor nesse período”, relatou.

O diretor executivo do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso (Sindalcool), Jorge dos Santos, agradeceu o apoio que o Governo tem dado ao setor.

“O Governo do Estado, a Sema e toda a sua equipe tem feito um trabalho fantástico para o setor produtivo. Nós fomos o primeiro estado a criar uma resolução que definia claramente os critérios para licenciamento de usinas de etanol de milho. Porque o produtor já sabe, ao pedir a licença, que rumo precisa seguir, quais premissas têm que ser cumpridas”, afirmou.

Também participaram da entrega o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, o presidente da União Nacional do Etanol de Milho (UNEM), Guilherme Nolasco, e representantes do segmento.