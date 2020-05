/ / Governo do Estado assina protocolo de intenções com FIEMT para desenvolvimento industrial

Parceria deverá otimizar projetos e atrair investimentos e instalação de empresas em Mato Grosso

Thielli Bairros | Sedec MT

O Governo de Mato Grosso assinou nesta sexta-feira (29.05) um Protocolo de Intenções com a Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT) com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado, por meio de parcerias nacionais e internacionais para atração de investimentos. Esta cooperação se dará pela prospecção de parcerias, projetos, troca de informações e utilização das redes institucionais e recursos humanos das instituições.





“Entre todas as atribuições do Governo está o desenvolvimento econômico e a criação de um ambiente que promova o crescimento da indústria e demais cadeias no Estado. E esta cooperação com a FIEMT vem ao encontro a este objetivo”, diz o governador Mauro Mendes.





Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, a parceria vem concretizar a interlocução que existe entre Governo e FIEMT.





“Estamos preparando o Estado para o pós-pandemia. Queremos um Mato Grosso maior e melhor e temos alguns projetos prontos, outros já em andamento. Esse protocolo irá propiciar que já otimizemos o trabalho agregando a capacidade intelectual, a estrutura e o network da FIEMT para atingirmos objetivos com mais segurança e agilidade”, frisa.





Mato Grosso é um estado atrativo para investimentos e há oportunidades de negócios em diversas áreas. De acordo com o presidente da FIEMT, Gustavo de Oliveira, o Governo do Estado sinaliza, com este protocolo de intenções, que há uma estratégia de atração de investimentos.





“Isso eleva Mato Grosso a um nível de player global na atração de investimentos e na instalação de empreendimentos que podem fazer diferença na agregação de valor a produtos e no desenvolvimento socioeconômico”, afirma.