/ / FundaçãoMT realizará segunda live sobre manejo biológico de nematoides

Como escolher o manejo biológico mais adequado? Quais as condições para o sucesso da implementação? Quais as melhores opções de biológicos? Como garantir a eficácia dos biológicos? Serão algumas das perguntas que nortearão o debate dessa live. A pesquisadora estará a disposição para responder outras perguntas dos participantes.

“Pretendemos nessa live tirar dúvidas da classe produtora quanto a escolha de produtos biológicos e como estes podem ser inseridos no sistema de produção agrícola. Sabemos que os biológicos já estão sendo bastante utilizados nas lavouras, porém há algumas questões que precisam ser mais avaliadas pelo produtor e sua equipe. Uma delas é conhecer qual ou quais nematoides estão presentes na área agrícola”, explica Rosangela Silva, nematologista da Fundação MT.

Todas as informações que serão apresentadas nesse bate-papo fazem parte dos resultados de pesquisas com nematoides desenvolvidos há dez anos pelo Projeto de Nematologia da Fundação MT. “Os nematoides são um dos fatores restritivos de produção. Nosso trabalho é contribuir para que a classe produtora consiga fazer manejos com eficiência e tenha menos prejuízos na produção por causa dos nematoides”, destacou Rosangela Silva.

O bate-papo exclusivo sobre uso de biológicos no manejo de Pratylenchus brachyurus acontecerá dia 22/05 (sexta-feira) às 08h00 (horário de Mato Grosso) no instagram Fundação MT.