/ / Funcionário da ENERGISA comete suicídio em Guarantã do Norte

Rodrigo Campos de 35 anos, tirou a própria vida em sua residencia no bairro Araguaia I, Guarantã do Norte. O motivo do suicídio são desconhecidos.

Rodrigo era funcionário da empresa ENERGISA.

De acordo com informações, na manhã de hoje, quarta-feira (20), um amigo da vítima notou que Rodrigo não foi ao trabalho, e como não atendeu o telefone, resolveu ir até a residencia do mesmo. Após chamá-lo insistentemente no portão, resolveu pular o muro. Depois de adentrar, o mesmo pode ver pela janela, Rodrigo já sem vida, pendurado por uma corda no pescoço.

A Polícia Civil e a POLITEC estiveram presentes no local para realizar os tramites legais para liberar o corpo para funerária Pax Memorial que cuidará do ato fúnebre.

Por/ O Território