/ / Focado na parte física, lateral Jonathan mantém treinos em casa enquanto aguarda retorno do Paulistão

Jonathan, que tem contrato com o Água Santa até janeiro de 2021, demonstra cautela, mas se diz confiante no retorno do Paulistão. Com 10 pontos, a equipe ocupa a 3ª posição do Grupo A, com a mesma pontuação que o Oeste, 2º colocado. “Acredito que ainda vamos conseguir retomar o campeonato. Mas, nesse momento, acho que a preocupação tem que ser outra, com a saúde de todas as pessoas. Tenho certeza que na hora certa os órgãos responsáveis vão nos avisar para voltar. Enquanto isso vamos trabalhando à distância, até que tudo fique melhor”, concluiu.