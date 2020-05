/ / Fiscais da Sema apreendem balsas de extração mineral em Guarantã do Norte

Os fiscais da Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), apreenderam duas balsas que faziam extração ilegal de ouro, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) A ação teve apoio da delegacia Regional da Polícia Civil. Através de denúncias, a equipe percorreu aproximadamente 40 quilômetros no Braço Norte, no Vale do Rio Peixoto.

As balsas de extração mineral estavam próximas uma da outra e operavam de forma clandestina sem as devidas licenças ambientais. O proprietário não estava presente no momento da operação, mas já foi identificado. Os procedimentos administrativos estão sendo realizados para aplicação de multa e o relatório técnico será encaminhado para a Promotoria de Justiça. Um fiel depositário será nomeado durante o processo.

“As denúncias são um instrumento muito valioso e útil para cessar o dano ambiental, fiscalizar e fazer as apreensões e multas necessárias. Assim que recebemos as denúncias aqui na Regional, tentamos deslocar uma equipe até o local indicado para fazer as constatações iniciais e verificar a ocorrência do crime ambiental”, afirma Luciano Moraes, diretor regional de Guarantã do Norte.

As informações são da assessoria. (foto: assessoria)