/ / Feirantes realizam feira demonstrativa nos padrões da OMS para sensibilizar as autoridades ao retorno das atividades

Conforme o presidente do Sindfeirantes, o objetivo foi demonstrar as autoridades competentes que é possível trabalhar dentro das normas e que os feirantes estão preparados para atender essa solicitação.

Aproximadamente 200 feirantes realizaram no inicio da tarde desta quarta-feira (20) uma feira demonstrativa no bairro Santa Terezinha em Cuiabá. Conforme o Presidente do Sindfeirantes e Associação dos Feirantes (ASSOF), Mário Carreira, o objetivo foi mostrar as autoridades que estavam presentes de que os feirantes tem condições de retomar as atividades dentro das normas de saúde indicadas pela OMS.

Para a demonstração, as barracas foram montadas conforme seriam se estivessem em funcionamento, respeitando as normas de distanciamento descrito nos decretos municipal, uso de luvas, álcool em gel e máscaras, além de uma tela de isolamento em volta da feirinha, já as barracas que vendem salgados, pastéis e demais alimentos, vão atender somente no delivery, sem mesas e cadeiras, tudo preparado para evitar aglomeração.

Segundo Mário, toda estrutura foi montada sem o comércio, apenas para demostrar as autoridades de que é possível a reabertura das feiras sem trazer risco à população.

“Não somos diferentes de ninguém, por isso montamos aqui esse de exemplo de feira, sem mercadoria, só estrutural, com o objetivo de mostrar que realmente temos condições de voltar ao trabalho e tentar sensibilizar as autoridades e sociedade, para que nos deixe trabalhar, pois já estamos a praticamente dois meses parados e tem muita gente sofrendo, inclusive tendo crise de depressão o que é muito preocupante”, pontua Carreiro.

Toda estrutura da feira foi cercada por uma tela de proteção e já ao entrar o cliente recebe o álcool em gel, além de toda barraca ter o seu próprio produto de higienização caso necessite. “Todos os cuidados serão tomados para garantir a saúde. Estamos prontos e queremos retornar ao trabalho”, disse Carreiro.

Estiveram presentes na demonstração, a equipe enfrentamento e combate a pandemia do novo Cornavírus, vigilância sanitária, representantes da Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado, que na oportunidade realizaram a vistoria.