/ / Federação fará na próxima 5ª reunião com clubes para debater futuro do Mato-grossense

A Federação Mato-grossense de Futebol confirmou, há pouco, que definiu para próxima quinta-feira, às 14h30, na Associação dos Advogados, em Cuiabá, uma reunião presencial com os representantes de clubes para debater sobre o futuro do Campeonato Mato-grossense.

De acordo com a assessoria, também será definida as adequações do atual calendário com os clubes.A competição está suspensa desde 18 de março em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)

A competição foi paralisada nas quartas de final. Cuiabá, Operário, União, Sinop, Nova Mutum, Poconé, Dom Bosco e Luverdense classificaram para a segunda fase.

O encontro será em local aberto e terá a participação apenas de um representante de cada clube e membros da Federação. A FMF adotará todas as medidas necessárias de segurança conforme a orientação dos órgãos responsáveis pelo combate à pandemia.