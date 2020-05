/ / Estado ainda não tem data nem medidas para volta às aulas

Medidas de segurança contra a covid-19 nas escolas serão definidas por cada responsável. O comitê de situação irá definir as ações quanto à rede estadual, os prefeitos sobre a rede municipal e as unidades particulares pelos empresários. Ainda não há previsão para o fim do isolamento social e retorno às aulas. Para o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, a pasta irá ajudar no planejamento, porém, cabe à Secretaria de Educação (Seduc) decidir a data de retorno.





As aulas estão suspensas desde 23 de março e retornariam no dia 4 de maio, no entanto, devido à recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) e protesto do Sindicado dos trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep) a data foi adiada por tempo indeterminado.



“Não é a Secretaria de Saúde que introduz essas medidas na rede de ensino. Ela apenas dá orientações. Existe um comitê de situação que auxilia nas decisões a nível de Mato Grosso. Na iniciativa privada, cabe ao setor privado, e na rede municipal aos gestores. Não é a Secretaria de saúde que irá determinar as medidas a serem adotadas nas escolas”, explica Figueiredo.



Apesar de não intervir diretamente, o secretário afirmou que irá definir junto a Secretária de Educação, Marioneide Angelica Kliemaschewsk, as premissas básicas de retorno às aulas e as medidas de proteção aos alunos.



Questionado, o secretário afirmou que não como definir uma data para o ápice da contaminação pelo coronavírus e o fim do isolamento social. Segundo ele, todas as projeções feitas apontavam para um cenário pior do que ao atual.



“Não vamos nos aventurar mais a fazer projeções. Tenho projeções elaboradas, fizemos outros, já tive acesso há inúmeras projeções de outras instituições e nenhuma delas se configurou. Isso é bom. Prefiro errar nas minhas previsões estatísticas do que ter elas consolidadas, pois sempre foram muito ruins para a população”, destaca.

Por Jessica Bachega