/ / Empresário prevê crescimento ainda maior de Nova Mutum com a chegada de ferrovia

Com suas raízes na região nordeste do país, Ed Motta desde cedo sabe o que é passar o dia sem ter o pão na mesa. De família humilde, perdeu sua mãe aos 13 anos de idade e foi morar em São Paulo com um irmão mais velho. Começou a trabalhar cedo, a acordar de madrugada e ir pra casa exausto da labuta diária. Na sua juventude teve um sonho, o de se tornar comunicador e lutou até conseguir. Trabalhou no sudeste, mas foi em Colider no estado de Mato Grosso que obteve reconhecimento e oportunidades. “Cheguei aqui com poucos bens, eram pouquíssimas roupas e muitos sonhos e desejos para realizar”, afirma Ed Motta. Começou como locutor em diversas rádios e repórter de televisão em algumas emissoras do interior.





Muito querido pelos ouvintes já ganhou diversos prêmios referente ao trabalho desenvolvido nas rádios do norte mato-grossense. Administrou emissoras de TV e rádio para grupos importantes da comunicação estadual, no ano de 2007 o empresário conquistou sua primeiro canal de TV, a TV Mutum canal 11 em Nova Mutum, cidade que escolheu para viver. A empresa cresceu e a audiência aumentou devido a forma popular de fazer televisão, após mudanças de bandeira, hoje o empresário comanda a expansão regional do grupo TV Cidade Verde no Estado.





Ed Mota se diz animado ao ver o desenvolvimento da região superando as mais positivas expectativas. “Eu estou muito animado com a notícia de que a Rumo logística irá permitir um grande desenvolvimento com a expansão da ferrovia, que hoje encontra-se parada em Rondonópolis, e irá vir até Nova Mutum, passando por Cuiabá. Isso vai possibilitar mais competitividade para os nossos produtores rurais, além disso teremos aqui o Porto Seco outro ganho para a geração de emprego e renda para nosso município”, disse.





Ele afirma que de quando chegou até hoje, Nova Mutum mudou para melhor e continua crescendo mais que a média dos municípios brasileiros. “Temos loteamentos, uma crescente valorização imobiliária, faculdades que tornarão nossa cidade em um polo da educação superior. A mais de 13 anos estamos aqui acreditando em Nova Mutum e em Mato Grosso”, argumentou. Para Ed Motta a cidade deve ficar melhor ainda graças as visão da população e das lideranças sociais da comunidade.





“Nós vamos ficar melhor ainda, eu acredito na conclusão de um projeto que tenho debatido em todas as oportunidades, é o projeto do hospital regional com pelo menos 100 leitos para atender a população, e 20 leitos sendo UTI, 10 UTI adulto e 10 UTI neonatal. Assim nós vamos ser referência de saúde para toda a região.





Isso é um sonho possível, e podemos iniciar já o ano que vem, pois vejo possibilidades reais, inclusive já temos o terreno para iniciar esta obra importantíssima e desejada pelos moradores de Nova Mutum e toda a região”, afirmou o empresário. A BR 163, também foi pauta da entrevista com o empresário, que na ocasião também falou que melhorias devem acontecer as margens desta importante rodovia.





“O médio-norte é privilegiado por importantes BRs sendo a 163 uma porta de entrada para nosso município, e uma iluminação de primeiro mundo deve ser feita em toda extensão da BR em nosso perímetro urbano da região de Nova Mutum, assim vamos ter ainda mais referência de todos que trafegam pela rodovia, evitaremos acidentes e proporcionaremos maior visibilidades dos motoristas e pedestres que necessitam atravessar nessa região. Nossa cidade é linda e merece uma BR que faça jus a beleza e ao progresso que vivenciamos aqui”, concluiu. Ed Motta fez 51 anos no último dia 20 de maio, jornalista de profissão se tornou um empresário reconhecido no setor da comunicação no estado de Mato Grosso.

