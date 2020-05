/ / Em dia de testes para Covid-19 no Coritiba, Ruy comemora nascimento da terceira filha

Certamente 19 de maio será eternamente especial para o meia Ruy e sua esposa Bruna. Apesar do período complicado por conta do Coronavírus, o dia de ontem foi diferente. Isso porque nasceu a terceira filha do casal, a pequena Lara.





O atleta do Coritiba, que já tem outras duas meninas, ganhou mais uma para o time. “Feliz demais pela chegada de mais uma filha. Graças a Deus veio com muita saúde. Todos nós estamos passando por um momento difícil e com certeza a Lara vem para encher nossos corações com ainda mais amor. É mais uma motivação para seguir em frente e continuar dando o meu melhor sempre. Quando tudo voltar ao normal, espero que eu consiga marcar alguns gols para homenageá-la”, revelou o jogador, que possui 54 partidas pelo Coxa.





Ainda ontem (19), pela manhã, antes do nascimento da filha, Ruy esteve no CT da Graciosa para realizar os testes da Covid-19. Enquanto o clube aguarda os resultados dos exames e uma definição da Federação Paranaense de Futebol (FPF), os treinos seguem sendo virtuais. “O Coritiba tem nos orientado bastante. Passaram alguns protocolos para seguirmos e isso nos dá uma segurança a mais nesse momento.









Estamos tomando todos os cuidados e pelo o que eu tenho visto, está sendo tudo feito com segurança. A gente continua com os trabalhos físicos pela internet até que sejam liberados os treinos no clube. É uma questão bem importante, ainda mais agora que, no meu caso, a família aumentou”, concluiu.





Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Foto: Divulgação/Coritiba

Assessor de Imprensa