/ / Educação, saúde e ação social de Guarantã do Norte miram agricultura familiar

Guarantã do Norte teve sua origem alicerçada na agricultura familiar, e ao longo de seu desenvolvimento esse segmento teve importante destaque na economia municipal.

Neste momento de enfrentamento da pandemia a administração municipal destina atenção especial a esses pequenos produtores. A educação do município que já vinha efetuando compras de produtos para merenda escolar intensificou seu poder de compras desse segmento. Os kits de alimentos distribuídos a famílias de alunos com vulnerabilidade social incluíram verduras, frutas e mandioca. Estão sendo distribuídos 200 kits alimentares mensais.

O Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, também adotou a metodologia de adquirir o máximo possível de produtos da agricultura familiar para preparar os alimentos dos pacientes.

“Foi emocionante ver a alegria das famílias com os produtos da agricultura familiar. As mães exclamando admiradas pela inclusão dos produtos que foram muito bem aceitos por todos que receberam os kits. Nós conseguimos incluir no kit alimentar verduras, frutas e mandioca.” Comentou a secretária de educação cultura e desporto Diane Tonon Caovilla.