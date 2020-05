/ / Duas menores detidas com drogas escondidas em partes intimas e mais 3 são presos em Guarantã por Tráfico

Na tarde da quinta-feira (14), por volta das 15hs, o policiamento do grupamento CAR, da cidade de Guarantã do Norte, se encontravam em rondas na rua das Castanheiras, momento que os policiais acabaram visualizando um grupo de jovens em atitudes suspeitas, na arquibancada do campo 13 de Maio.

Sendo, que em seguida aproximaram-se dos mesmos e visualizaram, que o suspeito de 25 anos, entregando um objeto, para uma menor de 17 anos, que ao fazer a abordagem e busca pessoal foi encontrado com o suspeito, uma grande quantia de dinheiro trocado, e ao questionar a menor sobre o objeto, que o suspeito teria lhe entregado, esta retirou da cintura uma sacola com diversas porções de substância análoga à MACONHA, sendo que o entorpecente se encontrava fracionado.

Os policiais fizeram uma varredura no local e acabaram encontrando algumas porções da mesma substância, as quais estavam escondidas entre as folhagens, em seguida foi dado voz de prisão aos suspeitos, e que ao questionar o suspeito, sobre onde eles estariam ficando, o mesmo relatou, que estava ficando com a sua namorada, uma menor de idade, em um hotel da cidade, e que em seguida foi deslocado para a verificação e ao chegar a menor relatou, que tinha passado somente à noite no hotel, e que teria ido para casa da avó do suspeito, e após mentirem mais dois lugares em que estariam ficando, acabaram dizendo, que estavam na casa da mãe da menor infratora, no bairro Cidade Nova.

Quando os policiais chegaram no endereço, e com autorização da mãe da menor, fizeram uma busca na casa, e entre as roupas dos dois foram encontrado diversas porções de uma substância análoga à pasta base de COCAÍNA fracionados e prontas para venda , bem como mais algumas porções de substância análoga à MACONHA, foi localizado nos calçados da menor e do suspeito uma porção média de MACONHA, e mais uma porção média de substância análoga à pasta base de COCAÍNA.

Apos os suspeitos de 25 anos e a menor de 16 anos, ambos moradores do Bairro Cidade Nova, suspeito de 24 anos, morador do Jardim Vitoria, menor infratora de 17 anos, moradora do Bairro Cidade Nova, um menor infrator de 14 anos, morador do Jardim Maranata, serem entregues com os entorpecentes e dinheiro na DELPOL, foi localizada numa busca pessoal na menor, quando foi localizado nas partes íntima da menor uma pequena sacola contendo mais 05 (Cinco) porção de substância análoga à pasta base de COCAÍNA.

O suspeito maior de idade, vai responder por três qualificação, sendo elas; Trafico de Drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores.

Redação Colidernews com O Território