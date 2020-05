/ / Dos 385 casos confirmados, MT tem 220 pacientes recuperados da Covid-19

Apesar do cenário positivo, o Estado ainda não deve comemorar, pois a manutenção da situação confortável depende da continuidade das medidas de segurança

Carol Sanford

|

Secom-MT

Do total de 385 casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso, 220 já estão recuperados da doença. O número de pacientes que se curaram representa 57% do total, conforme o Boletim Informativo da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quarta-feira (06.05).

Apesar do cenário positivo, o Estado ainda não deve comemorar, pois a manutenção da situação confortável depende da continuidade das medidas de segurança e da política de saúde do Governo.

“Mato Grosso adotou medidas restritivas logo após a confirmação do primeiro caso, em março. Determinamos o revezamento nos órgãos públicos, o isolamento social, principalmente, das pessoas que estão enquadradas no grupo de risco, além de sermos o primeiro Estado a adotar a obrigatoriedade no uso de máscaras de proteção em estabelecimentos públicos e privados”, afirmou o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo.

“Acredito que a continuidade do isolamento dos grupos de risco e o uso da máscara seja essencial para minimizar a disseminação do novo coronavírus”, completou o gestor.

O secretário apontou que o mês de maio será o de maior enfrentamento da doença, uma vez que os municípios estão flexibilizando a abertura do comércio e volta às aulas. Ele explicou, no entanto, que a flexibilização pode ser revista, uma vez que tem relação com o número de casos confirmados e quantidade de leitos hospitalares disponíveis.

“Mato Grosso ainda está confortável em relação a isso, já que temos 94 leitos de UTI e 394 de enfermaria disponíveis na rede pública e 30 pacientes internados, sendo apenas 19 em hospitais estaduais. Essas medidas podem ser revistas, já que continuamos trabalhando, e muito, para darmos as melhores condições de saúde à toda a população”, disse.

De acordo com o boletim, Cuiabá tem 112 pacientes recuperados da Covid-19 e 41 ainda em monitoramento. Do total de casos confirmados (155), duas pessoas moradoras de Cuiabá morreram por complicações causadas pela doença, além de uma terceira vítima, que morreu na capital mato-grossense, mas era residente do Rio de Janeiro.

O segundo município com maior número de recuperados é Sinop, com 17. No entanto, a cidade tem dois óbitos por coronavírus e dois pacientes ainda monitorados. Já São José dos Quatro Marcos, tem 15 pessoas que se recuperaram e não possuem nenhum monitorado ou óbito pela doença.

As informações completas sobre os casos de coronavírus em Mato Grosso podem ser conferidas diariamente no Boletim Informativo divulgado às 17h pela SES.