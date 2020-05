/ / Dois homens são presos com mais de 18 mil reais escondidos na cueca em Guarantã do Norte

Por volta das 10h15min desta segunda-feira (18/05/20), o grupamento CAR da policia Militar de Guarantã do Norte/MT, em rondas pela MT-419, sentido bairro Cotrel, deparou-se com dois indivíduos em uma motocicleta Honda BROS em atitudes suspeitas.

Ao verem os policiais, os suspeitos apresentaram nervosismo, chamando a atenção dos policiais. No momento em que os policiais deram a ordem de parada para realizar a abordagem, o suspeito da garupa colocou a mão na cintura, foi pedido para que colocassem as mãos na cabeça, o garupa demorou a acatar a ordem emanada, que novamente fora verbalizado para ele colocar as mãos na cabeça, sendo então realizada a busca pessoal.

Os policiais ao fazer a revista no suspeito que estava na garupa da motocicleta, encontraram um maço de dinheiro escondido em sua cueca do suspeito, bem como mais alguma quantia em dinheiro no bolso da bermuda.

Posteriormente fora feito busca pessoal no condutor da motocicleta, onde também fora encontrado em sua cueca, um maço de dinheiro, e no bolso de sua bermuda, também tinha uma quantia em dinheiro.

Os policiais encontraram com os indivíduos, R$18.397,75 reais em dinheiro, que segundo os suspeitos, seriam oriundos da venda de ouro. Também foi encontrado com os suspeitos, algumas pepitas de ouro na carteira de ambos os suspeitos, somando 12,5 gramas de ouro.

Diante dos inúmeros de roubos a garimpo que vem ocorrendo na região, e sendo que os suspeitos apresentam as mesmas características físicas dos suspeitos que estão praticando esses roubos, bem como apresentaram nervosismo e entrarem em contradições em suas declarações, relatando ainda que não possuíam documento que comprovasse a origem do dinheiro, nem a procedência do ouro, foi dada a voz de prisão e ambos os suspeitos foram entregues na delegacia de polícia civil para as providencias que o caso requer.





