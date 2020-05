/ / Doações para campanha Vem Ser Mais Solidário passam de 130 toneladas de alimentos

Pamela Muramatsu

|

Secom/MT

Mais de 130 toneladas de alimentos já foram doadas à campanha “Vem Ser Mais Solidário – MT unido contra o coronavírus”, por empresas, parceiros e pela sociedade em geral. A rede de apoiadores tem aumentado, permitindo ampliar o número de famílias atendidas pela ação, que foi idealizada pela primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, e operacionalizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Além das doações, o Governo do Estado adquiriu 50 mil cestas básicas com recursos próprios e está atendendo famílias nos 141 municípios de Mato Grosso. O objetivo da campanha é dar suporte às famílias mais vulneráveis, que estão sofrendo com os impactos da pandemia, especialmente àquelas que perderam sua fonte de renda.

Jana Pessôa

Entre as empresas e parceiros que já doaram alimentos para a campanha estão a Unimed (500 cestas); a Associação Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores (750 cestas); Bom Futuro (824 cestas); Cidinho Santos e Marly Becker (200 cestas); Rose Piran (40 cestas); Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso – Aprosoja (500 cestas); Sinop Energia (2.000 cestas); Pequi Alimentos (30 toneladas de feijão); Nutribrás Alimentos (1 tonelada de carne de porco e embutidos).

João Reis

A Solar Coca-Cola também contribuiu com a doação de 3.000 unidades de sucos Del Valle para instituições filantrópicas cadastradas na Setasc, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Barra do Garças. A Solar Coca-Cola é a segunda maior fabricante dos produtos Coca-Cola no Brasil, com atuação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Outra empresa parceira foi o Suco Prat´s, que doou cerca de mil garrafas de sucos de laranja para atender idosos em Cuiabá e Várzea Grande.

As doações também estão vindo de diversas pessoas anônimas. Somente por meio do projeto “Máscara do Bem” a campanha recebeu 2.200 quilos de alimentos, que são oriundos da troca de máscaras de tecido por alimentos não perecíveis em pontos de troca estabelecidos pelo projeto.

João Reis

Cestas básicas e feijão doados pela AMAD

Além disso, centenas de pessoas voluntárias já procuraram os pontos de arrecadação da campanha Vem Ser Mais Solidário nos supermercados e na Arena Pantanal, se solidarizando com as famílias que mais precisam neste momento. De quilo em quilo, estas doações já somam mais de 1 tonelada de comida.

Na linha de frente das ações sociais a favor dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, a primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, tem se empenhado diariamente para continuar arrecadando e atender a um maior número possível de pessoas.

Jana Pessôa

“Agradeço imensamente a todos que já nos ajudaram, que se sensibilizaram com a situação dessas famílias e repartiram um pouco com quem não tem nada. Antes desta crise iniciar, Mato Grosso tinha cerca de 300 mil famílias vivendo na extrema pobreza, inseridas no Cadastro Único dos Programas Sociais. Esse número com certeza aumentou bastante por conta do desemprego e da falta de renda, reflexos da pandemia. E são para essas famílias que a nossa campanha tem olhado. Por isso eu estou em busca de cada vez mais doações e parceiros dispostos a nos ajudar a superar este momento tão difícil”, afirmou Virginia Mendes.

Jana Pessôa

Coordenando as entregas dos alimentos, a secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, explica que o foco é atender o público mais vulnerável. “São trabalhadores informais, mulheres chefes de família, idosos, pessoas inseridas nos grupos de risco, tais como diabéticos, hipertensos, portadores de doenças crônicas, pacientes em hemodiálise. Além de ajudar as entidades filantrópicas e os projetos sociais, que antes recebiam muitas doações, mas por conta da pandemia viram essa ajuda chegar a quase zero”, afirmou Rosamaria.

O cronograma de atendimento contempla ainda os 141 municípios de Mato Grosso e já chegou a 60 mil famílias.

João Reis

Participe da campanha

O Governo do Estado sabe que os reflexos da pandemia ainda devem perdurar por mais alguns meses e, de acordo com a secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, já estão sendo traçadas ações com foco no pós-pandemia.

“O trabalho e o suporte prestados pela assistência social é tão essencial quanto a saúde. Garantir a segurança alimentar e subsistência das famílias mato-grossenses é nossa missão e nós seguiremos com afinco neste objetivo”, frisou a secretária.

Jana Pessôa

Por isso, se você quer ajudar, é possível doar alimentos ou itens de limpeza diretamente na Arena Pantanal. Quem preferir poderá doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para isso: Banco do Brasil, agência 3834-2, conta corrente número 1.042.810-0 (CNPJ 03.507.415/0009-00). Todas as doações serão revertidas para compra de cestas básicas.