/ / Detran-MT inicia reciclagem de mais de mil veículos na região de Rondonópolis

Lidiana Cuiabano

|

Detran-MT

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) dá início, nesta segunda-feira (25.05), às ações de descontaminação e reciclagem de 1.120 veículos que estão em 13 unidades da Autarquia do polo de Rondonópolis, como Jaciara, Dom Aquino, Juscimeira, Poxoréo, Rondonópolis, Pedra Preta, Guiratinga, Itiquira, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Primavera do Leste e Campo Verde.

O objetivo da ação é a limpeza dos pátios e a preservação da saúde pública e do meio ambiente. Segundo o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro, a estimativa para este ano é reciclar até 12 mil veículos, um serviço continuado da Autarquia para a correta destinação dos materiais poluentes e manutenção da limpeza dos pátios.

No ano passado o Detran-MT reciclou 11.267 veículos em 61 municípios de Mato Grosso.

A reciclagem é realizada com os veículos inservíveis, aqueles que não estão aptos a voltar a trafegar pelas vias públicas e que estão há mais de um ano nos pátios do Detran, sem a solicitação de retirada pelo proprietário.

“Nessa situação, o Código de Trânsito Brasileiro autoriza os órgãos a fazerem a reciclagem, que é realizada por empresas especializadas”, explicou Augusto.

O processo de descontaminação e reciclagem dos veículos inicia com a retirada da bateria, óleo, combustível e pneus, dando a empresa responsável a devida destinação exigida para cada material. Após esse procedimento, é feita a compactação, pesagem e envio do material para reciclagem.

“A limpeza dos pátios é uma das ações prioritárias do Detran com vistas a colaborar para a preservação do meio ambiente e a saúde pública, além de eliminar prováveis criadouros de insetos”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.