/ / Deputado federal Carlos Bezerra viabiliza recursos federais para saúde pública em Guarantã do Norte

Pelo quarto ano consecutivo o deputado federal Carlos Bezerra viabiliza recursos federais para custeio da saúde pública em Guarantã do Norte. Através de emenda parlamentar do deputado Carlos Bezerra o sistema único de saúde Do município recebe neste ano de 2.020 mais um milhão de reais para custear a saúde.



A saúde pública do município que no inicio de 2.017 se encontrava na UTI em estado grave pela falta de medicamentos, equipamentos e profissionais, agravou-se ainda mais quando o estado deixou de repassar ao município em janeiro de 2.017, os recursos do Mac. (recursos para custeio da media e alta complexidade hospitalar). Na ótica da secretaria de estado de saúde, Guarantã do Norte não precisa ter hospital. Os pacientes que precisam de internação hospitalar devem ser encaminhados para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.



Discordando dessa postura da secretaria estadual de saúde, o prefeito Érico passou a canalizar esforços para mante o Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário em funcionamento e com condições dignas de atendimento. Novos profissionais foram contratados, algumas especialidades médicas foram implantadas, medicamentos adquiridos, modernos e importantes equipamentos para dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.



Tudo isso teve um forte impacto financeiro no orçamento do município e nesse momento o prefeito pediu socorro ao deputado federal Carlos Bezerra. Anualmente Carlos Bezerra passou a disponibilizar recursos através de emenda parlamentar para custear a saúde publica em Guarantã do Norte.



“A população tem me cobrado muito a pavimentação asfáltica da nossa cidade. Essa cobrança é justa, nossa cidade tem muito pouca pavimentação asfaltica, mas, eu não podia deixar abandonada a saúde publica e simplesmente mandar nossos munícipes correndo risco de vida para outros municípios. Como gestor entendi que deveria atacar esse problema primordial para as nossas famílias que é a saúde. A pior coisa que existe é ter um familiar doente e não ter recursos para tratar, isso é trágico. Por isso fiz a opção de priorizar a saúde. Fizemos os maiores investimentos da história e transformamos nosso município numa referencia em saúde pública. O deputado Carlos Bezerra é um dos grandes atores nesse processo. Sempre esteve atuando para viabilizar recursos para nossa saúde. Bezerra viabilizou também recursos para pavimentação asfáltica, aquisição de patrulhas agrícolas, Praça da cultura, para feira do produtor e para o lago, mas eu quero finalizar em nome de cada munícipe agradecendo ao deputado por toda sua atenção, respeito e carinho com Guarantã do Norte.” Comentou o prefeito Érico.

“Eu tenho muito carinho por Guarantã do Norte, foi um município que deu seus primeiros passos no primeiro ano do meu governo em 87. Acompanhei e pude participar de toda trajetória de desenvolvimento desse município. Ajudei nas primeiras ações para colocar a energia, depois para implantar a rede de abastecimento de água, ajudamos nos projetos de reforma agraria, ajudamos com recursos para agricultura familiar, para abertura de estradas na zona rural, diversos recursos para pavimentação asfáltica, para a Praça, para o lago e fico muito feliz com o que o município vem fazendo na área da saúde. Parabenizo todos os profissionais da saúde que são grandes heróis e que neste momento de pandemia estão colocando suas vidas em risco para salvar outras vidas. E parabenizo o prefeito Érico e toda sua equipe pelo belíssimo trabalho que estão fazendo em Guarantã do Norte.” Comentou o deputado Bezerra.



Assessoria