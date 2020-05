/ / Deputado Claudinei prestigia inauguração de balança rodoviária em posto da PRF

A Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis também foi beneficiada com duas motos e uma viatura para atender a instituição





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou balança rodoviária na BR-364, nesta quinta-feira (28), em Rondonópolis (MT), que é um importante instrumento para pesagem de caminhões para fiscalização e verificação do excesso de peso na carga transportada. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) marcou presença na solenidade e acompanhou, também, a entrega de duas novas motos BMW e um veículo Cruze que vão atender as atividades dos policiais federais.





Para o diretor executivo da Associação dos Transportadores de Cargas (ATC), Miguel Mendes, a instalação da balança rodoviária vai facilitar no dia-a-dia da fiscalização e coibir o desgaste de asfaltos e, até mesmo, dos veículos. “O transportador ou caminhoneiro tem que estar ciente, que ao dirigir com excesso de peso, vai colocar em risco a sua segurança e de outras pessoas. Naquele aspecto de querer ganhar demais, vai acabar perdendo com acidentes. Já que o veículo fica mais instável. É muito importante que a PRF possa ter este instrumento, vai trazer uma concorrência mais leal para o transporte de cargas”, esclarece Mendes.





O deputado Claudinei que atuou por 18 anos na área da segurança pública como delegado de polícia da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT) lembra de todos os esforços que as entidades de segurança pública enfrentaram para conseguir solucionar os problemas existentes dentro das instituições. “Sempre busquei atuar de forma integrada com todas as forças de segurança. Praticamente, um dando um apoio para o outro. Também com outros parceiros e a sociedade civil organizada, conselhos comunitários de segurança, são muito importantes para que as pessoas continuem tendo um atendimento de excelência. Às vezes, não tem como ficar esperando recursos do estado ou nível federal para executar os trabalhos. Hoje, tento da melhor forma, colaborar com a força política”, explica o parlamentar estadual.





Durante a explanação, o superintendente Regional da PRF, Francisco Élcio Lima Lucena, reforçou o posicionamento do deputado Claudinei. “O imenso sonho de tornar a polícia de Rondonópolis mais integrada está se concretizando. Temos todo um conjunto de segurança pública, mas neste momento aqui, temos também o apoio da sociedade que é fundamental para que a gente possa articular e dar o apoio para sabermos que estamos no caminho certo”, exalta.





O superintendente da PFR diz que a balança rodoviária é um símbolo de integração da PRF, com o sistema de segurança, com o Ministério Público do Trabalho, entre outros parceiros. “E vai muito além, além de combater o peso, nós também estamos combatendo a sonegação fiscal do estado. Porque o excesso, omite a nota fiscal. Também estamos fazendo o combate ao crime ambiental”, enfatiza.





Convênio – Na oportunidade, a PRF formalizou a assinatura de convênio com o Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) para o auxílio da saúde dos policiais federais da instituição.

Marcaram presença representantes da Polícia Ambiental, 18° Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), Hospital Paulo de Tarso, Polícias Militar e Judiciária Civil, Fundação Lar Cristão, Assembleia de Deus, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Corpo de Bombeiros Militar.





Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa