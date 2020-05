/ / Deputado Claudinei participa da entrega de viaturas para 2° Comando do Corpo de Bombeiros Militar de MT

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa

Cinco municípios foram beneficiados com uma viatura e receberão equipamentos operacionais para atender as atividades dos bombeiros militaresO deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), na manhã desta sexta-feira (29), em Rondonópolis (MT), participou de solenidade da entrega de cinco caminhonetes do tipo Amarok, um barco e vários equipamentos operacionais para atender o 2° Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT – II). Estes benefícios serão distribuídos para as unidades de Rondonópolis, Campo Verde, Primavera do Leste, Jaciara e Alto Araguaia.A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) também investiu cerca de R$ 330 mil reais nos materiais entregues ao CBMMT-II, sendo três conjuntos de proteção respiratória, dois conjuntos de desencarcerador, um barco a motor, três motores de popa 30 HP e uma carreta para transporte de embarcações. “Realmente, estes recursos vão contribuir para o fortalecimento e reforço ao trabalho dos bombeiros militares, principalmente no salvamento de vidas. Parabenizo o governo estadual por essa valorização ao Corpo de Bombeiros desta região”, salienta Delegado Claudinei.Para o coronel BM Alessandro Borges Ferreira, comandante-geral do CBMMT-II, o trabalho integrado é muito importante em relação as forças de segurança, os municípios e deputados estaduais. “Nós precisamos trabalhar de forma integrada. Temos o apoio e uma sinergia muito grande do que a sociedade espera. Mesmo com todas as dificuldades, nós estamos tendo ações efetivas. São recursos destinados para nós, para fortalecer as nossas unidades e ampliar ainda mais os nossos atendimentos para a comunidade local”, posiciona o comandante-geral.Dentre os convidados, marcaram presença no evento, o senador Wellington Fagundes (PL), os deputados estaduais Thiago Silva (MDB) e Sebastião Resende (PSC), representantes da prefeitura e Câmara de Vereadores de Rondonópolis, 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), Polícias Civil e Judiciária Civil, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), prefeituras de Campo Verde e Primavera do Leste.Recursos – A Sesp-MT adquiriu cerca de 2.500 viaturas – entre veículos próprios, cautelados e locados. O investimento de novas caminhonetes para atender os comandos regionais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso foi de quase R$ 9 milhões, em que atenderá a polícia militar, delegacias de polícia, cinco gerenciais da Politec, além do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). No total, serão 27 veículos e equipamentos para as unidades operacionais do CBMMT.