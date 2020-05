/ / De volta aos treinos com o Coritiba, Ruy valoriza retorno: “Estava com saudades”

Após realizar testes de Covid-19 no elenco e comissão técnica, o Coritiba retornou aos treinos na última segunda-feira (25). Respeitando as medidas das autoridades de saúde, o clube tem promovido as atividades em grupos separados, que se apresentam em horários distintos ao longo do dia.





Para os atletas, esta volta à rotina no CT da Graciosa é vista de forma positiva, como destaca o meia Ruy. “Já estava com saudades da rotina no CT e dos trabalhos presenciais. Estamos nos adaptando a este novo modelo de treinos e o clube tem nos oferecido todo o suporte. Assim, podemos trabalhar em segurança. Seguimos na expectativa para que todos fiquem bem e que as coisas voltem ao normal o quanto antes”, disse o jogador, de 31 anos.





Com três gols em três jogos nesta temporada, Ruy espera seguir ajudando o Coritiba quando a bola voltar a rolar. “A nossa equipe atravessava um bom momento e eu também vivia uma fase positiva antes da paralisação no futebol. Entendemos que essa pausa foi necessária e vamos buscar aproveitar este período de treinos da melhor forma. Acredito na qualidade do nosso elenco e tenho certeza que podemos retornar ainda melhores. Individualmente, espero seguir ajudando o Coritiba para que possamos alcançar todos os objetivos traçados”, completou.





O último jogo oficial do Coritiba aconteceu no dia 15 de março. No Couto Pereira, o Coxa goleou o Athletico por 4 a 0, pelo Campeonato Paranaense. Após terminar a primeira fase na liderança da tabela, a equipe alviverde irá enfrentar o Paraná nas quartas de final, em confrontos ainda sem datas definidas.





Divulgação/Coritiba

Assessor de Imprensa