/ / De volta aos treinamentos no Figueirense, Paulo Ricardo revela saudade da rotina no clube

Liberados para os treinamentos ao ar livre, os jogadores do Figueirense retornaram, na última segunda-feira (18), aos trabalhos no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela, no município de Palhoça.





Cria da base alvinegra e com passagens por clubes como Santos e Fluminense, além de ter atuado por duas temporadas na Suíça, Paulo Ricardo não esconde a felicidade de voltar a frequentar o clube. “Nunca ficamos tanto tempo sem futebol. A saudade dessa rotina era grande. Claro que ainda não é a mesma coisa, até porque temos várias limitações e cuidados, mas treinar aqui e com os companheiros já faz uma diferença enorme”, revelou o volante.





Mesmo com o retorno gradativo das atividades, Paulo Ricardo segue cauteloso quando o assunto é a volta dos campeonatos. “A prioridade deve ser a saúde das pessoas. As autoridades, com certeza, terão isso como ponto crucial para programar um possível retorno das competições. Estamos ansiosos para voltar, mas cientes do momento que enfrentamos”, destacou.





Aos 25 anos, Paulo Ricardo chegou a jogar no Brusque antes de integrar às categorias de base do Figueirense. Deixou o clube de Florianópolis sem atuar profissionalmente e no início do ano foi anunciado como reforço para a temporada. Em 2020, Paulo Ricardo não sabe o que é derrota. Até o momento, foram oitos jogos disputados com seis vitórias, dois empates e duas assistências. “Eu vinha numa crescente técnica interessante. Estava me sentindo mais confiante e tendo oportunidades da comissão técnica. Infelizmente tivemos a parada e agora é trabalhar forte para voltar e recuperar o tempo perdido”, finalizou o jogador.

Foto Anexada: Patrick Floriani/FFC

Assessor de Imprensa