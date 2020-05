/ / Cuiabá testa grupo para possível retorno e estreia na Série B do Brasileiro

Integrante da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá é um dos poucos clubes do Brasil que está retomando aos poucos as atividades, mesmo em pleno período de pandemia do novo coronavírus. Desde semana passada, quando encerrou às férias coletivas do elenco de jogadores e comissão técnica, o ‘Dourado’ vem trabalhando no sentido de recolocar novamente os profissionais em forma física, técnica e psicológica de olho na sequência desta temporada, paralisada desde último dia 15 de março.

Sem muito alarde para não chamar atenção da imprensa, torcedores e autoridades de saúde, a diretoria do atual bicampeão mato-grossense trouxe todo o grupo de volta a capital mato-grossense. Na reapresentação na semana passada, atendendo protocolo elaborado pelos clubes das Séries A e B do Brasileirão, o departamento médico do Cuiabá realizou testes em todos os jogadores, funcionários e membros da comissão técnica, hoje liderada pelo técnico Marcelo Chamusca.

O exame é uma das mais rígidas exigências para a retomada do futebol nacional. Os testes são para ver quem pode estar contaminado pelo coronavírus, que já atingiu vários jogadores brasileiros como o meia-atacante Diego Souza, hoje no Grêmio.

Além da análise do estado de saúde, há também a recomendação do distanciamento social entre os profissionais. Neste caso, a orientação é para que os trabalhos físico, técnico e até tático ocorram em grupos separados, com número reduzido de cinco atletas por cada sessão. No caso dos clubes que já reiniciaram os trabalhos e os que vão recomeçar nesta semana, a atenção tem que ser redobrada.

Para evitar qualquer tipo de contaminação, além do distanciamento social para se evitar aglomeração e uso constante de álcool gel, há também outras orientações como cada jogador já chegar pronto para ir para o campo. No Campeonato Matogrossense, o Cuiabá terminou a fase classificatória como dono da melhor campanha entre os dez participantes. Somou 21 pontos dos 27 disputados.