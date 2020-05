/ / Cuiabá retoma treinamentos visando estreia no Brasileiro da Série B

Sem jogar desde último dia 15 de março, quando goleou o Dom Bosco pelo placar de 5 a 1 em jogo válido pela última rodada do Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá retomou de forma gradativa as atividades no clube. A reapresentação do elenco de jogadores ocorreu no dia de ontem. Há todo um cuidado para a retomada dos treinamentos, já que é preciso manter o isolamento social. O esquema adotado é treinar em grupo separado com no máximo cinco profissionais, um mantendo uma certa distância de outro e em turno diferente.

Outra recomendação é que o jogador chegue e retorne para casa já com o uniforme de treinos. Tudo isso para se evitar contato físico entre os profissionais. Pela tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o ‘Dourado’ irá estrear contra o Brasil de Pelotas (RS) pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Contudo, não há uma data definida de quando o torneio de acesso começará com pandemia do novo Coronavírus.

Atual bicampeão mato-grossense, o time treinado por Marcelo Chamusca perdeu algumas peças com a paralisação do Estadual. Não voltam mais este retorno o meia-atacante Artur Caculé, um dos artilheiros do time na competição caseira com seis gols, meia Felipe Alves e o volante Moisés.

Durante a fase classificatória do Matogrossense, o atacante Emaxsuel foi o principal destaque do Cuiabá. O jogador é o artilheiro isolado com nove gols, tendo uma média de um gol por rodada. Além disso, a equipe foi disparada a melhor entre os dez participantes, terminando a primeira parte do campeonato como líder isolado com 21 pontos somados dos 27 disputados.

No mata-mata do torneio regional, o time iria ter o rival Luverdense como adversário na briga por vaga à fase semifinal. Neste primeiro momento de ensaio de volta à normalidade, a diretoria descarta qualquer possibilidade de propor redução salarial. O diretor de futebol do clube Cristiano Dresch disse que não há chance de mexer no bolso do elenco.