/ / Cuiabá deve anunciar contratação de zagueiro Everton Sena que está no futebol paulista

O Cuiabá, que se reforçou oficialmente com os atacantes Jenison e Felipe Marques, mostra preocupação com o setor defensivo e deve anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro Everton Sena, vindo, também, do Novorizontino, onde disputou o campeonato paulista como titular. A contratação não foi anunciada, como costuma fazer a diretoria do Dourado até que toda documentação esteja aprovada, mas o jogador já formalizou a dispensa do time paulista com publicação do Boletim Informativo Diário da CBF, na quinta-feira passada (14), e em breve deve se unir aos outros dois reforços que chegaram do Tigre, único time invicto no paralisado Paulistão.

Sena era um sonho antigo da diretoria do Cuiabá, que já tentou a contratação do zagueiro no ano passado, mas o jogador preferiu defender as cores do Vitória, chegando, inclusive, a marcar gol diante do Cuiabá no triunfo dos baianos por 3 a 1 dentro da Arena Pantanal. Com perfil de liderança, era capitão na Bahia e deve chegar ao Dourado para ser titular ao lado do xerife Anderson Conceição, capitão do Cuiabá.

Concretizando a assinatura do contrato, Everton Sena será o terceiro reforço do Cuiabá para a Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda têm data de início indefinida por causa da pandemia do novo Coronavírus. Já foram confirmados, conforme Só Notícias informou, os atacantes Jenison e Felipe Marques, que também estavam no Novorizontino e que já tinham passagem pelo Dourado.

Os três chegam para suprir as dispensas de Arthur Caculé, Felipe Alves e Moisés, que tiveram os contratos vencidos no final de abril e que foram renovados.