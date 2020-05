/ / Concessionárias da Aegea MT oferecem atendimento em casa para pagamento de faturas durante período de pandemia da Covid-19

Neste período de isolamento social a fim de conter a propagação do novo coronavírus, a Aegea MT, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso, Águas de Carlinda, Águas de Cláudia, Águas de Guarantã do Norte, Águas de Marcelândia, Águas de Matupá, Águas de Novo Progresso, Águas de Peixoto de Azevedo, Águas de Santa Carmem, Águas de Sinop, Águas de Sorriso, Águas de Vera e Águas de União do Sul, está disponibilizando uma nova modalidade para que os usuários tenham atendimento em casa. Ao solicitar o atendimento um agente identificado da Águas vai até o imóvel do cliente para realizar serviços como pagamento de faturas e esclarecimento de dúvidas.



A iniciativa da concessionária visa facilitar o pagamento do contribuinte que não tem condições de sair de casa durante a Covid-19. O serviço está disponível de diversas maneiras, via agendamento, ou seja, o usuário pode entrar em contato por meio do Call Center ou WhatsApp e solicitar o atendimento, além disso, o leiturista está apto para receber o pagamento das faturas no momento que entrega a fatura. O agente comercial poderá receber a fatura no cartão de débito e crédito que pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros, para a modalidade, as concessionárias aceitam as bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard, Elo e American Express.



O coordenador comercial da Aegea MT, Edisandro Peixoto, destaca que todas as medidas de segurança foram adotadas pelas concessionárias para que os colaboradores possam realizar com responsabilidade essa ação. “Os agentes que atuam de porta em porta estão sempre com uniforme, crachá e veículo identificado com a marca da empresa. Essa iniciativa busca garantir mais comodidade aos usuários e facilitar o dia a dia da comunidade neste período de pandemia”, frisou.



Os canais digitais e de teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas da Aegea MT foram reforçados. As concessionárias ficam à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular). A empresa disponibiliza também o WhatsApp pelo número (66) 99724-2963, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.



O aplicativo Águas APP, está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, além dos Serviços Online, que pode ser acessado no site da empresa www.aegeamtcom.br .





Os pedidos de ligação nova de água e esgoto e troca de titularidade podem ser solicitados no e-mail: relacionamento@aegea.com.br ou pelo atendimento via WhatsApp.









