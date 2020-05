/ / Com título, acesso, artilharia e aproveitamento de 61%, Jenison está de volta ao Cuiabá

Uma passagem que deixou boas lembranças. E que agora terá um novo capítulo na história. O atacante Jenison está de volta ao Cuiabá, clube que defendeu em 2018. Por lá, foram 42 jogos, sendo 23 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 61,11%. Marcou 15 gols e conquistou o título do Campeonato Mato-Grossense, além do vice-campeonato da Série C, que deu o acesso ao clube para a Série B do Brasileirão.





Em Cuiabá desde o último dia 05, Jenison comemorou o retorno ao clube. “Estou muito empolgado por estar de volta. Tenho grandes lembranças aqui da minha passagem pelo clube, foram momentos especiais que guardo para sempre comigo. Espero que eu consiga ajudar novamente a equipe com gols e fazendo o meu melhor em campo”, revelou o jogador, que chega após disputar o Paulistão pelo Novorizontino. Por lá, o atacante marcou três gols em oito jogos, se despediu como o artilheiro do time.









Por conta da pandemia do novo coronavírus, Jenison, assim como todo o elenco do Dourado, segue treinando de casa. “Está sendo um período difícil para todos e, por enquanto, estamos treinando de casa mesmo, fazendo o possível para chegar bem quando forem liberados os treinos em campo com o grupo. A gente torce para que tudo isso passe o quanto antes e que as pessoas fiquem bem. É importante ter bastante cuidado nesse momento”, concluiu.

Foto: Divulgação/Cuiabá EC

Assessor de Imprensa