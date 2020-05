/ / Com retorno do futebol confirmado, Bryan avalia situação na Armênia e projeta calendário com 11 jogos em 48 dias

A bola vai voltar a rolar na Armênia. Após liberar na última semana os clubes para treinos, a Federação de Futebol da Armênia (FFA) definiu que, a partir do dia 23 deste mês, os jogos serão retomados após paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.





Atleta do Alashkert, vice-líder da primeira divisão do campeonato nacional, o lateral-esquerdo Bryan avaliou a decisão. “A situação aqui na Armênia está bem mais tranquila e, pelo o que a gente acompanha de notícias, está controlado o coronavírus no país. Além disso, teremos ainda mais duas semanas até o reinício dos jogos. E claro, todos do clube seguem se cuidando”, destacou o experiente jogador, natural de Belo Horizonte/MG, que acumula na carreira o título do Campeonato Mineiro de 2016, pelo América/MG, e a Copa do Brasil de 2017, com o Cruzeiro.













Por conta do período sem jogos, o calendário ficou bastante apertado. O brasileiro e seus companheiros de clube farão 11 jogos em 48 dias. Disputarão, praticamente, uma partida a cada quatro dias. “É, a gente já imaginava que ficaria bem apertado esse retorno dos jogos por causa do coronavírus. Agora é dar o nosso máximo em campo e correr atrás desse tempo perdido. Vamos trabalhar e fazer o melhor a cada partida para conseguir fechar a temporada com o título. Esse é o nosso grande objetivo”, finalizou.

Foto: Divulgação/Alashkert FC

Assessor de Imprensa