/ / Com retorno aos treinos presenciais na Ressacada, Bruno Silva valoriza qualificação do Avaí: “Time competitivo”

O último jogo do Avaí foi no dia 15 de março no empate em 1×1 com o Concórdia e que garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Catarinense ao Leão. Dois meses e dez dias depois daquela partida, os dirigentes azurras seguem aguardando a liberação das autoridades para o retorno aos jogos oficiais.





Enquanto essa liberação não chega, o Avaí já deu alguns passos. Um deles foi o retorno aos treinos presenciais no estádio da Ressacada, focados principalmente na parte física e no fortalecimento muscular. Uma das referências do elenco avaiano, o volante Bruno Silva destacou a importância de voltar a ter uma rotina no clube. “É fundamental retornar e ter uma boa estrutura de trabalho como temos na Ressacada para não perdermos muito, principalmente na parte física.





Lógico que ainda não é o ideal. Gostamos mais de treinos no campo, com bola. Mas temos quer seguir as regras e aos poucos ir se readequando. Tudo com muito cuidado, se prevenindo. Estamos passando por uma segunda pré-temporada”, opinou o volante de 33 anos.





Apesar do longo período sem jogos, a diretoria azurra não ficou parada e recentemente anunciou as chegadas do volante Ralf e do versátil, Renato. Ambas as contratações tiveram ótima repercussão perante os torcedores. Na opinião do Bruno Silva, os novos reforços irão qualificar ainda mais o já forte grupo de jogadores do Avaí. “Tropeçamos na Copa do Brasil, mas acredito que nas outras competições brigaremos pelos títulos. A diretoria montou um time competitivo. Com muito trabalho e com a força da nossa torcida, que sempre nos apoia muito na Ressacada, creio que teremos uma sequência de ano com conquistas”, ressaltou o camisa 8.





Com a chegada de Ralf, conhecido por ser um primeiro volante, Bruno Silva pode até voltar a ter uma oportunidade para atuar como segundo volante. “O Ralf é um grande marcador e vamos ver o que o Rodrigo Santana pensa na montagem da equipe. Tive uma passagem muito bacana no Botafogo sob o comando do Ricardo Gomes e depois do Jair Ventura atuando como segundo volante e tendo liberdade para atacar. Estou ansioso para voltar a jogar e ver o nosso time ainda mais forte. Mas, temos que ter paciência e responsabilidade para logo voltarmos a fazer o que gostamos”, finalizou.

Fotos: Leandro Boeira/Avaí

Assessor de Imprensa