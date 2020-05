/ / Com metas atingidas, Marco Gama, Superintendente de Futebol do Marcílio Dias, espera por retomada do Campeonato Catarinense

Em fevereiro de 2018, o Marcílio Dias apresentou Marco Gama como o seu novo Superintendente de Futebol. De lá para cá, o Marinheiro reconquistou o seu espaço no cenário do futebol catarinense. O clube rubro-anil subiu para elite catarinense em 2018. No ano passado, o Marinheiro terminou com o mesmo número de pontos do Criciúma, quarto colocado do Campeonato Catarinense e foi vice-campeão da Copa Santa Carina.





Nesta temporada, o planejamento foi traçado e novamente executado com sucesso. O Marcílio Dias terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense com 15 pontos, mesma pontuação do Figueirense, terceiro colocado. Pela trajetória, o Marinheiro garantiu vaga nas quartas de final do estadual e levará a vantagem de decidir em casa diante do Criciúma.





Marco Gama fez questão de valorizar o trabalho executado antes da paralisação do Campeonato Catarinense em virtude da pandemia do coronavírus. “Foram estabelecidas mini-metas antes do estadual e graças ao trabalho de todos os envolvidos alcançamos nossos objetivos na primeira fase da competição. Ficamos no G-4, numa campanha superior à nossa do ano passado, que também foi bastante positiva. Seguimos no processo de evolução”, opinou o dirigente.





Confiante no trabalho que vem sendo executado no Marcílio Dias, Marco Gama segue na torcida pela retomada das atividades normais no clube e consequentemente a sequência do Campeonato Catarinense. “Além dos bons resultados, o nosso time vinha apresentando um bom futebol e tenho convicção que manteremos isso. Temos plenas condições de enfrentar com igualdade o Criciúma. Já vencemos Figueirense e Chapecoense e empatamos contra Joinville e o próprio Criciúma. Todos adversários fortíssimos e tradicionais em Santa Catarina”, finalizou.





Fotos: Divulgação/Marcílio Dias

Assessor de Imprensa