/ / Com melhor resultado do elenco nos testes físicos, Renan Foguinho valoriza retorno aos treinos presenciais na Turquia

A bola já tem data para voltar a rolar na Lig A (segunda divisão da Turquia). A Federação Turca de Futebol confirmou o retorno da competição para o próximo dia 18 de junho. Até então, 28 de 34 rodadas haviam sido disputadas.





Com menos de um mês para a volta da competição nacional, os clubes turcos retomaram suas rotinas de treinos presenciais. Um deles foi o Giresunspor, que conta em seu elenco com o volante brasileiro, Renan Foguinho. O foco principal no retorno aos treinos foi a parte física e nos testes realizados, o ex-jogador do Athletico Paranaense e Atlético Goianiense teve os melhores resultados do elenco.





Na opinião de Renan Foguinho, o que foi determinante para o bom desempenho físico foi manter os treinamentos em casa mesmo no período de isolamento social. “Sou um jogador que dependo bastante do aspecto físico, por isso não parei. Segui treinando forte, mesmo em casa. Claro que o trabalho no clube é muito diferente, tem uma estrutura melhor. Mas, tenho me sentido bem neste retorno e os treinos fizeram toda a diferença para eu ter os melhores resultados físicos”, declarou o volante de 30 anos.





O último jogo do Giresunspor foi no dia 15 de março num empate, fora de casam, em 1×1 com o Ankaraspor. Distante cinco pontos da zona de classificação e faltando seis rodadas para o término da primeira fase, Renan Foguinho demonstra confiança no time quando retornar a competição. “Estávamos invictos há quatro jogos, sendo que foram três vitórias. Demos um salto na tabela e a nossa expectativa é boa na retomada. Temos chances claras de chegar aos playoffs e vamos em busca disso”, garantiu o atleta que atuou em 20 rodadas.





Tendo novamente uma rotina na estrutura do Giresunspor, Renan Foguinho reforça a importância de volta aos trabalhos no clube. “Nós, atletas, estamos acostumados com essa rotina. Ficar sem treinar além de perder na parte física, nos traz uma aflição muito grande. Fomos testados, todos estão saudáveis e felizes de voltarmos a fazer o que nos faz sentir bem, que é jogar futebol”, finalizou.





Fotos: Divulgação/Girensuspor

