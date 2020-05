/ / Colisão envolvendo carretas deixa motorista em estado grave na BR-163 em Itauba

O Corpo de Bombeiros de Sinop confirmou, há pouco, que o acidente envolvendo duas carretas – uma delas Mercedes-Benz, cinza, ocorreu nas proximidades da comunidade Castanhal, que pertence ao município de Itaúba (103 quilômetros de Sinop), esta manhã.

De acordo com um soldado dos bombeiros, apenas o motorista de uma das carretas teve ferimentos “preso às ferragens, com amputação de uma das pernas”. Além da viatura de resgate, os bombeiros também encaminharam um caminhão Auto Bomba Tanque (ABT).

Ainda de acordo com o militar, quando as equipes chegaram no local o caminhoneiro já havia sido retirado da carreta e levado por uma ambulância de Itaúba ao Hospital Regional de Colíder, onde segue internado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as duas carretas seguiam sentido ao município de Sinop quando ocorreu uma colisão traseira. A rodovia precisou ser interditada em meia pista por cerca de 2 horas. Os veículos e caminhões precisaram passar pelas laterais. O tráfego ficou lento por um tempo de devido a fila de carretas, mas agora, segue normal.

Uma das carretas parou no meio rodovia e a cabine ficou completamente destruída.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Ricardo Ridel/ SBT Sinop e divulgação)