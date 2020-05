/ / Carreta desvia de buraco e atinge outra na BR-163 em Guarantã do Norte

O acidente entre uma Volvo FH branca, com placas de Rondonópolis, e uma Scania azul, com placas de Matupá, ocorreu na BR-163, ontem, em Guaratã do Norte. Apesar da colisão, os motoristas não ficaram feridos.

No no boletim de ocorrência, o condutor da Volvo apresentou a versão que seguia de Sorriso para Miritituba, no Pará, quando foi desviar de um buraco na pista, a carreta acabou ficando em L, e houve a colisão com a Scania, que estava trafegando no sentido contrário.

Só Notícias/David Murba