/ / Capitão e presente em 88% dos jogos, Diego Felipe faz avaliação positiva de experiência no Concórdia e projeta sequência da carreira

O Concórdia fez nove partidas na primeira fase do Campeonato Catarinense. Nesses compromissos, o meio-campo Diego Felipe esteve presente como titular nas oito primeiras rodadas. Ele só não atuou na última jornada, no empate em 1×1 contra o Avaí, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.





Além da ótima sequência de jogos, Diego Felipe pôde comemorar outro fato importante com a camisa do Galo do Oeste. Ele foi o capitão da equipe em alguns compromissos. Por isso, o atleta de 31 anos faz uma avaliação positiva da sua experiência no Concórdia. “Sou muito grato ao clube e a cidade que me acolheram muito bem. Foi uma ótima passagem. Nos jogos que estive disponível, fui titular em todos. Fiquei muito feliz, pois além da titularidade pude demonstrar minha liderança sendo capitão em algumas partidas”, relembrou o meia, que marcou um gol no Campeonato Catarinense.





Com vínculo até o final do Campeonato Catarinense e sem perspectiva de volta da competição, Diego Felipe está livre no mercado. “Espero que esses dias difíceis de pandemia encerrem logo. Quero dar sequência no meu trabalho que vinha sendo muito positivo em 2020. Vou estudar agora junto com os meus empresários o melhor cenário para o segundo semestre”, destacou.





Vale ressaltar que apesar de ser carioca, Diego Felipe tem um nome muito forte no futebol catarinense. Além do Concórdia, ele já defendeu as camisas de: Criciúma, Chapecoense, Avaí e Joinville.







Fotos: Divulgação/Concórdia

Assessor de Imprensa