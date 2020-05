/ / Bolsonaro defende ampliação do uso da cloroquina

Presidente também comentou sobre o isolamento, Moro e Doria

Por Folha do Brasil

Nesta quarta-feira (13), o presidente Jair Bolsonaro, disse que discutirá com o ministro da Saúde, Nelson Teich, a ampliação do uso da cloroquina em pacientes com coronavírus.

O Presidente salientou que a eficácia do medicamento ainda não foi comprovada, mas que resultados promissores fazem do uso da cloroquina uma opção emergencial:

“Muitos médicos do Brasil entendem que a cloroquina deve ser usada desde o início mesmo sem a comprovação científica. Pode ser um alento. Vai ser discutido com o ministro.”

Bolsonaro ainda falou sobre o alinhamento dos ministros.

“Todos têm que estar afinados, e quando conversamos quero eficácia, não é gostar. Se existe uma possibilidade de diminuir, por que não usar? Não pode daqui dois anos saber (do sucesso no uso).” Na saída do Palácio da Alvorada, o Presidente também demonstrou indignação com medida de governadores e comentou sobre recentes declarações de Sérgio Moro e João Doria Assista: