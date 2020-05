/ / Aventura em duas rodas: Motociclistas estão percorrendo toda “BR 101”; Destino praias litorâneas do Brasil

A viagem é denominada mototurismo e os aventureiros tem experimentado diversas sensações e recebido apoio dos “irmãos” motociclistas das cidades por ondem passam.

Dois cidadãos mato-grossenses, servidores públicos, partiram há pouco mais de um mês para uma jornada que envolve natureza, adrenalina e muita diversão, no trajeto as praias litorâneas brasileiras, projeto esse batizado como “Expedição Litoral Brasil BR 101”.

Saindo de Cuiabá (MT), Castro Alves (56) e Tiago dos Trechos (38), nesses mais de 34 dias já percorreram a Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, Serra da Graciosa no Paraná, Serra da Macaca em São Paulo e Serra da Serpente. O destino será fazer toda a BR 101 conhecida como a rodovia translitorânea do Brasil que se inicia em Touros no Rio Grande do Norte e finaliza em São José do Norte no Rio Grande do Sul.

A partida foi no dia 21 de abril, desde então, os aventureiros tem experimentado diversas sensações e recebido apoio dos “irmãos” motociclistas das cidades por ondem passam, “quando não conseguimos apoio armamos barraca pra pernoitar e cedo tocamos viagem”, frisa Tiago.

Ao todo, os motociclistas durante 60 dias, vão se aventurar pelas rodovias, visitar as atrações turísticas e culturais das cidades por onde passarem e aproveitar para conhecer a culinária local.

A Viagem

O trajeto de fato começou após a aventura nas Serras, literalmente no Chuy, uma cidade do Uruguai, localizada no departamento de Rocha, na fronteira com o Brasil , a partir dai os motociclistas começaram a rodar o litoral brasileiro tendo a pretensão de chegar até o Oiapoque que é a ideia original dos viajantes, chegando até Belém do Pará quando então adentrar ao estado de Mato Grosso, cidade onde os motociclistas residem. uma cidade do Uruguai, localizada no departamento de Rocha, na fronteira com o Brasil

Tiago dos Trechos frisa que apesar de não ser natural de Mato Grosso, se considera mato-grossense, pois vive a 26 no Estado e carrega a bandeira com muito orgulho para todas as suas viagens.

Os motociclistas assumem um enorme desafio em uma aventura extrema, encarrando frio, chuva e estadias em barracas. Castro, conta que a ideia de fazer a rota litorânea surgiu há uns 20 anos atrás, quando comprou uma revista e viu uma matéria que falava do litoral brasileiro, das praias, foi ai que começou a pensar e amadurecer a ideia de percorrer o trajeto de moto. “Após ingressar no serviço público, vi a oportunidade de fazer a viagem, já que tinha o privilégio de ter licença prêmio, então decidi amadurecer a ideia e hoje estou realizando esse sonho”, pontua.

Nesse meio tempo entre programação e realização, Castro já havia começado a reservar dinheiro para a viagem e então conheceu Tiago e outros motociclistas que também tinham o desejo de fazer o trajeto e planejaram a expedição, mais infelizmente devido à pandemia desistiram e apenas os dois resolveram embarcar na aventura e agora estão desfrutando das maravilhas das praias brasileiras.

“O castro já tinha programado essa viagem há 20 anos e eu tinha programado há uns dois anos, quando nos encontramos no aniversário do moto club lunáticos do asfalto, onde o castro é integrante e conversando nos unirmos pra fazer a viagem, infelizmente outros irmãos desistiram do projeto devido à pandemia, mas nos resolvemos seguir e estamos aqui nessa aventura”, enfatiza Dos Trechos.

Para que a viagem seja segura, além das mascaras de proteção, os pilotos vestem jaquetas e capacetes indispensáveis para segurança em uma viagem como essa e tentam driblar as dificuldades inerentes da aventura, com muita alegria, no caminho tem encontrado parceiros e irmãos motociclistas que tem contribuído com a passagem.

“Encontramos algumas dificuldades devido à pandemia q atrapalhou um pouco os apoios e alguns lugares que gostaríamos de visitar está fechado para visita, mais isso já esperávamos devido a atual situação do país”, frisa Tiago.

Castro frisa que a expedição está sendo feita no sentido contrário, do Sul ao Norte para aproveitarem e fazer um roteiro das serras famosas destinos e sonho de muitos motociclistas apaixonados por adrenalina como as serras do Rio do Rastro, que é considerada uma das 10 mais belas rodovias do mundo e oferece mais diversão do que uma simples paisagem: seu percurso de aproximadamente 16 quilômetros é talhado na encosta de um barranco rochoso, com curvas por vezes tão fechadas que exigem a manobra de veículos maiores para sua transposição e Serra do Corvo Branco em Santa Catarina.

Na bagagem, lembranças e histórias que ficarão marcadas pra sempre, como eles mesmo frisam, uma delas é a estadia em uma chácara em Itaporanga da ajuda, 50 km de Aracaju Sergipe, casa do Freitas, motociclista experiente e conhecido na região, do trecho, que já percorreu todos os destinos, faltando apenas o Alasca.

A aventura ainda tem um tempo para ser concluída, mais os motociclistas já carregam muitas experiências e muitas histórias para serem contadas.

Mototurismo

Mototurismo é um conceito de viagem no qual o meio de transporte é a moto ou triciclo (moto com três rodas). Caracteriza-se essencialmente pelo espírito de aventura, liberdade e descoberta. O moto turista é, em geral, uma pessoa de espírito aberto, adaptável a todas as situações e com muita facilidade para fazer amizades. Há o moto turista que viaja sozinho e aquele que viaja em grupo. O objetivo é sempre percorrer quilômetros para conhecer profundamente todos os lugares e pessoas por onde passam.





Por Ana Barros