/ / Assaltantes roubam meio quilo de ouro em Garimpo de Novo Mundo

Os policiais militares da cidade de Peixoto de Azevedo/MT, haviam recebido uma ligação via fone 190, na qual o comunicante informava que teria ocorrido um roubo no garimpo localizado na Fazenda Beira Rio, às margens da balsa que liga o município de Novo Mundo à cidade de Nova Guarita/MT.

Os policiais ao chegarem no local e em contato com as vitimas, as quais ambas estavam na presença de aproximadamente 10 (dez) colaboradores, quando por volta das 07hs de ontem (09), chegaram andando a pé dois indivíduos não identificados (um branco de estatura mediana e com porte físico forte, o outro alto e magro moreno, ambos trajando roupas camufladas e com os rostos cobertos por capuz, um calçando botina cor amarela e o outro um coturno cor preta numeração 40, falavam com sotaque Cuiabano), portando armas de fogo cromadas tipo pistola e revólver e anunciaram o assalto.

Os indivíduos renderam os colaboradores e os fizeram resumir todo o material minerado (OURO), quando terminaram por volta das 10hs trancaram todas as pessoas num quarto e passaram a corrente e cadeado por fora e mandaram sair, somente depois de uma hora para dar tempo de fugirem, antes disso subtraíram uma corrente do pescoço da vítima D., juntamente com a quantia de R$ 400,00 em dinheiro e aproximadamente 500 gramas de OURO, para fugirem no local, os mesmos furtaram uma motocicleta Honda/NXR150cc Bros es, cor preta, ano/modelo 2008/2008, placa NJB-3008 da cidade de Nova Guarita/MT, com RENAVAM 00977948927 de propriedade da vítima L.

Em seguida os indivíduos arrombaram a porta de dois quartos de um barracão da fazenda Beira Rio e subtraíram do interior de um dos cômodos uma espingarda calibre. 22, a qual testemunhas não souberam informar a marca e modelo ou até mesmo se há numeração e registro.

Apos esse feito, a dupla de bandidos foragiram do local tomando destino ignorado. As vítimas informaram também, que após o ROUBO, um vizinho de propriedade chegou no local e informou que, passou por ele a motocicleta roubada sentido a Novo Mundo/MT, sendo que ao lado havia outra motocicleta uma Honda Titan de cor vermelha, a qual possivelmente esta dando apoio no crime.

Os policiais colheram todos os dados para confecção do Boletim de Ocorrência e fizeram os relatos das informações obtidas para as guarnições policiais das cidades vizinhas, bem como, informou também as cidades de Alta Floresta e Carlinda e cidades vizinhas e de fácil acesso por via de balsas.

Mais até o presente momento ninguém foi preso, as buscas continuam para localizar os bandidos e pertences roubados na ação dos marginais.

Redação Colidernews com NG Noticias .