/ / Após reapresentação virtual, Ruy inicia, de casa, treinamentos com o grupo do Coritiba

No estado do Paraná, nenhuma definição. Apesar da situação, o Coritiba optou por retornar os treinamentos, só que de uma forma diferente. Na última sexta-feira (01), os atletas e a comissão técnica se apresentaram via internet. Tudo vem acontecendo online.





Diariamente os jogadores participam da chamada de vídeo em conjunto com a comissão técnica e diretoria. Pelo computador, o preparador físico passa os trabalhos e acompanha simultaneamente os atletas, em suas respectivas casas, realizando os exercícios. “É bem diferente de tudo que já vivi, mas faz parte desse processo de adaptação enquanto as coisas não voltam ao normal. Mesmo no período que nos deram férias, eu já vinha fazendo todos os dias atividades físicas e trabalhos de fortalecimento muscular. Não tinha como ficar parado. Agora, mesmo que seja online, está sendo importante esse reinício dos trabalhos com o clube”, ressaltou o jogador, que soma três gols em três jogos nessa temporada.









O meia Ruy, que vinha tendo um ótimo desempenho no início de ano, demonstra preocupação com o momento. “Ninguém sabe ao certo quando as coisas ficarão melhores e isso é bem preocupante. Já faz quase dois meses que a vida de todo mundo mudou completamente e infelizmente, pelo o que a gente acompanha na internet e televisão, muitas pessoas ainda estão sendo vítimas do coronavírus. O momento é bem complicado”, concluiu.

