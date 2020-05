/ / Após Alemanha, 27 países europeus se preparam para retomar o futebol

causada O Campeonato Alemão recomeçou, no último fim de semana, com um saldo de muitos gols e esperança de que o país retome a normalidade, após o pico da pandemiapelo novo coronavírus.





Na sequência, outros 27 países da Europa projetam retomar suas ligas, cada uma delas seguindo o ritmo local de disseminação da covid-19. Algumas competições têm maiores chances de retomada do que outras, segundo o uruguaio El País.

Bielorrússia e Islas Faroe foram os únicos países que não interromperam as disputas. Por outro lado, a Bélgica (que se deparou com um alto número de mortes), a França, Gibraltar, Holanda e Luxemburgo tiveram os campeonatos encerrados.





A expectativa na Espanha é de que o campeonato nacional, a chamada La Liga, recomece em 12 ou 19 de junho.





A última rodada do Espanhol, a 27ª, ocorreu entre os dias 6 e 8 de março. O país viveu um mês dramático e, no dia 9 de abril, a pandemia entrava em seu pico. O Barcelona é o líder, com 58 pontos, seguido pelo Real Madrid, que tem 56.





Na Itália, país extremamente afetado pela pandemia, a Serie A, a liga italiana, realizou assembleia por videoconferência e, no último dia 13 de maio, propôs que o reinício seja no dia 13 de junho. O último jogo do campeonato ocorreu no dia 9 de março, na 26ª rodada.





Ainda é necessária, no entanto, a aprovação do governo, já que o ministro dos Esportes afirmou que, se nos testes nas equipes, um jogador estiver infectado, todo o elenco voltará à quarentena de pelo menos duas semanas.





Na Inglaterra, a FA (Football Association) a EFL (English Football League Championship) e a Premier League têm debatido com o governo sobre o retorno do futebol.





Nesta segunda-feira (18), o governo britânico afirmou que houve "bons progressos" para que isso ocorra no próximo dia 12. A última partida da Premier League foi realizada no dia 9 de março, pela 29ª rodada.





Já em Portugal, as possibilidades são bem maiores de que o futebol retorne no próximo dia 4. A decisão já foi formalizada pela Liga Portuguesa. O campeonato nacional está suspenso desde 12 de março e só não irá reiniciar caso haja uma nova alta de casos.





Veja as datas previstas para o retorno em cada país:

23 de maio​: Hungria e República Checa

28 de maio: Dinamarca

29 de maio: Áustria e Polônia

30 de maio: Croácia, Israel, Sérvia, Ucrânia e Lituânia

1 de junho: Montenegro

3 de junho: Albania

4 de junho: Portugal

5 de junho: Bulgária (com opção para o dia 12)

​ 6 de junho: Eslováquia e Eslovênia

8 de junho: Suíça

​12 de junho: Inglaterra, Espanha (com opção para o dia 19) e Turquia

13 de junho: Itália e Islândia

14 de junho: Grécia e Suécia

16 de junho: Noruega

17 de junho: Finlândia

21 de junho: Rússia