/ / ACEG lança a campanha “#Aqui tem Comércio Forte”

A ACEG (Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte – MT), tem como objetivo apoiar seus associados, principalmente neste momento tão delicado.E com isso lança a campanha “#Aqui tem Comércio Forte”, no intuito de conscientizar os consumidores a fazerem suas compras em nosso comércio local.O Comércio Guarantaense precisa da nossa população. Fomentar o comércio local traz benefícios a nossa cidade, quando consumimos no nosso município, ajudamos a manter empregos e fortalecer a nossa economia.Temos potencial para dar a volta por cima e fazer diferente.Da Assessoria