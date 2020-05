/ / Ação emergencial da LBV leva doações a famílias de Nossa Senhora do Livramento/MT

Por meio de sua campanha LBV — SOS Calamidades, a Legião da Boa Vontade continua socorrendo às populações mais vulneráveis afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Além de amparar as famílias em vulnerabilidade social atendidas em seus serviços e programas socioeducacionais, a LBV também está auxiliando famílias em risco alimentar amparadas por organizações parceiras, oferecendo a elas cestas de alimentos e kits de material de limpeza e de higiene, além de outros itens essenciais à sobrevivência para que não passem fome e se previnam da Covid-19.

Vanda de Arruda, 43 anos, é dona de casa e reside na Comunidade de Campo Alegre de baixo no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, se emocionou ao contar da importância do apoio da LBV para ela nesse momento. “Aqui moramos de favor, somos em 8 pessoas na casa, 6 crianças e dois adultos. Aqui quem trabalha para o sustento da casa é meu esposo que faz serviços nas fazendas, mas nesse momento ele está desempregado. É difícil! mas tem que ter fé em Deus pois nem podemos sair de casa. E temos que ir tentando sobreviver. Nós estávamos aqui sem nada pra comer, mas graças a Deus vocês que vieram trazer essa cesta aqui pra nós! Quero agradecer a cada um que ajudou que Deus dê muita saúde pra vocês”, contou.

Sobre a LBV

A Legião da Boa Vontade é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, de caráter educacional, cultural e de assistência social. Fundada no Brasil, em 1950 (Dia da Confraternização Universal), a LBV possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) e também representação na Organização das Nações Unidas (ONU), no Departamento de Comunicação Global (DCG) e no Conselho Econômico e Social (Ecosoc), neste com o status consultivo geral, onde contribui com recomendações e boas práticas socioeducacionais. A LBV mantém, nas cinco regiões brasileiras, 82 unidades de atendimento sendo abrigos para idosos; Centros Comunitários de Assistência Social; escolas de Educação Básica; e Escola de Capacitação Profissional que atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Com mais de 13,6 milhões de atendimentos e benefícios prestados anualmente, a LBV trabalha permanentemente para melhorar a realidade de milhares de pessoas e famílias em todo o país.