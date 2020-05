/ / A Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte prendeu um suspeito de Violência doméstica

No início da noite de sexta-feira (01/05) à Polícia Judiciária Civil De Guarantã do Norte/MT, foi acionada por uma mulher desesperada afirmando que seu marido teria lhe agredido e agredido também seu irmão e que, o agressor teria fugido com a filha do casal de apenas três anos de idade.





De imediato o investigador plantonista comunicou o fato a autoridade policial e iniciaram-se as diligências para encontrar o suspeito e a criança. Após diligências foi verificado que o suspeito estaria transitando em um bairro da cidade, onde o mesmo foi visto dirigindo um veículo Vw gol .





Iniciou-se então a perseguição ao suspeito que após alguns metros parou o veículo e foi abordado e verificou-se que o suspeito estava visivelmente embriagado o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante. O suspeito narrou que após a briga com a esposa teria saído com a criança e após andar por ruas da cidade teria deixado a criança na casa de uma prima.





Minutos após a abordagem a mãe do suspeito chegou no local e entregou a criança aos policiais. O suspeito encaminhado para delegacia irá responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça, (violência doméstica, ) Subtração de incapaz e dirigir veículo sob a influência de álcool.

Da Assessoria da PJC