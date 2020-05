A administração municipal de Guarantã do Norte vem trabalhando obstinadamente para amenizar a crise da pandemia do COVID-19 que vem se abatendo na economia e na geração de emprego e renda. Nesse sentido e buscando atender um dos maiores anseios da população e ao mesmo tempo estimular as atividades econômicas, à administração do município acaba de destinar 500.000,00, (quinhentos mil reais) para aquisição de insumos para pavimentação asfáltica.





O município trabalha para implantação de uma usina de asfalto que será operacionalizada pela própria prefeitura. Alguns dos equipamentos da patrulha asfáltica já chegaram ao município enquanto é aguardada a liberação dos recursos pela caixa econômica para aquisição do restante das máquinas.





Os recursos destinados para aquisição dos insumos são oriundos de superávit financeiro adquirido por economias feitas pela administração municipal. Os mesmos se destinam a aquisição de insumos como; emulsão, pedra brita e pedrisco.





“A pavimentação das ruas, avenidas e travessas de nossa cidade é um grande anseio de nossa população. Após organizarmos nosso município transformando nossa saúde numa referencia regional, após fazer grandes investimentos na área da educação com reformas e ampliações de escolas e creches, aquisição de 13 ônibus para o transporte escolar, aquisição de moveis e equipamentos para nossas escolas e creches; após fazermos fortes investimentos na urbanização da cidade investindo em praças, lago e jardinagem das avenidas, agora chegou o momento de iniciarmos as ações para pavimentação em nossa cidade.





Vamos aproveitar que diversas ruas dos bairros Cidade Nova e 13 de Maio já possuem drenagem e vamos começar nosso trabalho por esses bairros. Assim a gente aproveita a drenagem que já esta pronta e faz um volume maior de pavimentação com menos recursos.” Explicou o prefeito Érico Stevan Gonçalves.

Assessoria