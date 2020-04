/ / Vereadores do PODEMOS de Guarantã do Norte pedem a volta dos radares eletrônicos

O Vereador David Marques, sempre foi um legislador preocupado com a travessia urbana do município, já fez várias indicações referentes o trafego no perímetro urbano da BR 163 e agora com a sua colega de partido ele ganhou mais força em suas reivindicações. “Podemos observar que muitos carreteiros abusam da velocidade e trafegam no perímetro urbano, com a mesma velocidade que eles trafegam na BR, a mais de 80 km por hora, com o radar eletrônico, ou mesmo com os redutores de velocidade, eles terão de reduzir a velocidade para fazer a travessia dentro da cidade e com isso ira evitar muitos acidentes”, explicou o legislador.