/ / Vários da imprensa em cidades pólos vão encarar teste das urnas

Ed Motta , diretor e apresentador da TV Mutum, em Nova Mutum

Alguns profissionais da comunicação, especialmente apresentadores de TV, estão dispostos a encarar o teste das urnas nas maiores cidades mato-grossenses. E estão usando programas televisivos como espécie de palanque eletrônico.

Ed Motta , diretor e apresentador da TV Mutum, em Nova Mutum , se filiou ao Cidadania e disputa cadeira de vereador.

Já em Sinop , o empresário dos ramos da agricultura, navegação e comunicação Roberto Dorner, dono de afiliadas da TV Rondon (SBT), quer tentar de novo a prefeitura, agora pelo Republicanos. O vice-prefeito Gilson de Oliveira, da "Gente TV" (Rede TV!), deixou o MDB e se filiou ao PL e deve tentar retorno à cadeira de vereador. Célio Garcia, suplente de vereador e apresentador na Real TV, disputará pelo DEM. O já vereador e também na tela de uma tv local, Tonny Lennon, vai à reeleição.

Em Cuiabá , há quatro da imprensa no páreo. O ex-prefeito Roberto França, que toca o tradicional programa Resumo do Dia, ingressou no Patriota e pretende entrar na briga pela prefeitura. O vereador e apresentador do "Meu Mato Grosso", da TV Cidade Verde, Toninho de Souza, que trocou o PSD pelo PSDB, vai tentar o quarto mandato.

A apresentadora de um programa de variedades que leva o seu nome, Gisele Almeida, irmã de Sérgio Ricardo, se movimenta por candidatura à vereadora pelo PSD. A repórter do É Bem Mato Grosso, da TV Centro América, Michelly Alencar, está na lista do DEM como pré-candidata.

Em Rondonópolis , Nilson Avelino (MDB) busca cadeira de vereador. Também ensaia Vitor Santos, da TV Rondon. Carlos Vanzelli, que já ocupou vaga na Câmara por alguns meses, ainda está no muro.

O ex-vereador por Jaciara e hoje tocando um programa de TV em Rondonópolis, Valdemir Costa (Cidadania), deve concorrer. Em Cáceres , o ex-vereador e ex-vice-prefeito Wilson Kishi, dono do site Zaki News, tentará retorno à Câmara. Em Sorriso , por enquanto, ninguém da imprensa se manifestou sobre candidatura em outubro.

Por RD News