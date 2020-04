/ / Usina Hidrelétrica Sinop contribui para a realização de testes na detecção do coronavírus em Mato Grosso

A partir de maio, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Sinop, começará a realizar testes de detecção do novo coronavírus (Covid-19), em parceria com a Usina Hidrelétrica Sinop (UHE) e Rotary Clube. Para preparar o laboratório para o novo desafio, a Usina está custeando 50 % do projeto na aquisição de equipamentos, reagentes, materiais plásticos e de proteção. Com o investimento o novo espaço será capaz de testar entre 15 e 30 amostras por dia, aumentando a capacidade de realização no estado de Mato Grosso.